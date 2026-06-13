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Първият самолет с мигранти, депортирани от САЩ, пристигна в Централноафриканската република

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Снимка: Рixabay

Първият самолет с ирански, афганистански, турски и грузински мигранти, депортирани от САЩ, пристигна в столицата на Централноафриканската република (ЦАР) - Банги, снощи, предаде Франс прес.

Агенцията посочва, че това е спорна американска програма за изпращане в трети страни на чужденци без легални документи за пребиваване на американска земя, посочи БТА.

Такова е мнението, изказано пред АФП на Алма Дейвид, американски адвокат по имиграционно право.

Централноафриканската република е последната, която се присъедини към списъка с африкански страни, дали съгласието си да приемат хора, депортирани от САЩ.

Тези депортации към "трети страни" се превърнаха в основен лост на антиимиграционната политика, прокарвана от американския президент Доналд Тръмп, акцентира АФП, допълвайки, че законността на тези действия се оспорва от съдилища както по света, така и в САЩ.

Снимка: Рixabay

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