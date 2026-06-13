Гърция удължи срока за почистване на парцели до 22 юни, глобите достигат 2000 евро

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Гръцките власти удължиха до 22 юни крайния срок за почистване на частни парцели и терени като част от мерките за превенция на горските пожари. Решението беше обявено от заместник-министъра по климатичната криза и гражданската защита Евангелос Турнас след препоръка на Комисията за оценка на риска.

Въпреки отсрочката от Министерството предупреждават, че с настъпването на по-високите температури и повишения риск от пожари собствениците трябва незабавно да приключат необходимите дейности.

Всички собственици, ползватели, наематели и носители на вещни права върху имоти са задължени не само да почистят терените си, но и да декларират това чрез електронната платформа на Националния регистър за превантивна противопожарна защита.

След изтичането на крайния срок ще бъдат извършвани проверки от общините и противопожарната служба. Гражданите ще могат да подават сигнали за непочистени имоти, включително анонимно чрез електронната система.

За нарушителите са предвидени административни санкции от 200 до 2000 евро.

Почистването включва премахване на сухи треви, клони и листа, изрязване на сухи дървета и храсти, отстраняване на леснозапалими материали и отпадъци, както и поддържане на имотите в безопасно състояние до края на противопожарния сезон на 31 октомври.

Мярката засяга имоти в регулация, населени места, терени в радиус до 100 метра от тях, както и застроени имоти извън регулация.