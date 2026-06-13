Украинска атака с дронове взе жертва в руския Краснодарски край, обяви местният губернатор

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Украинска атака с дронове тази нощ в района на руския пристанищен град на Азовско море Темрюк взе жертва, а трима души са ранени, обяви в приложението "Макс" губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев, цитиран от ТАСС.

"През изминалата нощ украински безпилотни летателни апарати атакуваха Темрюкски район. Паднали отломки от дронове причиниха пожар на морски терминал. За жалост има една жертва. По предварителна информация са ранени трима души - оказва им се помощ", информира Кондратиев.

По думите му за гасенето на пожара са мобилизирани 96 души с над 30 единици техника, посочи БТА.