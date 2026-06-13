ЕС въвежда лимит от 10 000 евро за плащанията в брой от 2027 г., Гърция запазва по-строги правила

От 10 юли 2027 г. в целия Европейски съюз ще влезе в сила единен максимален лимит за големи плащания в брой. Съгласно Регламент (ЕС) 2024/1624 фирмите и професионалните търговци няма да могат да приемат или извършват плащания в брой на стойност 10 000 евро или повече.

Новите правила са част от общоевропейския пакет мерки за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Ограничението ще се прилага при покупко-продажба на стоки и услуги, когато поне едната страна участва в сделката в рамките на своята стопанска или професионална дейност.

Това означава, че след влизането на регламента в сила автокъщи, строителни фирми, магазини за бижута и други търговски обекти няма да могат да приемат плащания в брой от 10 000 евро или повече. За такива сделки ще се изисква използването на банков превод, банкова карта или друг проследим метод на плащане.

За парични операции между 3000 и 10 000 евро ще бъде въведена задължителна идентификация на клиента. Търговците и останалите задължени лица ще трябва да проверяват самоличността на клиента и да съхраняват необходимата информация съгласно законодателството за борба с изпирането на пари.

Новият лимит няма да се прилага за сделки между частни лица, когато никоя от страните не действа като търговец или предприемач. Така например продажбата на употребяван автомобил между двама граждани остава извън обхвата на европейската забрана, освен ако националното законодателство не предвижда друго.

Регламентът не забранява използването на пари в брой в ежедневието, нито тегленето и съхраняването на налични средства. Целта му е да ограничи големите анонимни търговски плащания и да повиши прозрачността на финансовите операции.

В Гърция обаче промяната няма да доведе до съществени нововъведения. Страната вече прилага значително по-строги правила, според които плащанията за стоки и услуги над 500 евро трябва да се извършват по електронен път. Поради това и след 2027 г. гръцкият лимит ще остане значително по-нисък от общоевропейския, освен ако не бъде променен от националното законодателство.

Европейските институции подчертават, че мярката не е насочена към премахване на парите в брой, а към по-ефективен контрол върху големите финансови операции и ограничаване на възможностите за укриване на средства с незаконен произход.