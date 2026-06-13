Едва 26% от турците смятат, че членството на Турция в НАТО е полезно за страната им

Едва 26 процента от турските граждани смятат, че членството на Турция в НАТО е полезно за страната им, сочи социологическо проучване на турската агенция „Анк-Ар" (Ank-Ar Ankara Araştırma ve Danışmanlık), цитирано от сайта „Тюркийе тудей".

Проучването, което е проведено в края на май – само около месец преди Срещата на върха на Северноатлантическия алианс, която ще се проведе в Анкара на 7 и 8 юли, разглежда отношението на турците към ползите от членството на страната им в НАТО, посочи БТА.

Общо 5,1 процента от респондентите са посочили, че смятат членството на Турция в Алианса за „изключително полезно". 20,9 процента пък са отбелязали, че оценяват членството на страната си в НАТО като „полезно".

Същевременно най-голям процент от участвалите в проучването – 43,9 процента – са посочили, че не виждат членството на Турция в НАТО „нито като полезно, нито като вредно" за страната им.

Общо 6,8 процента от респондентите са заявили, че оценяват членството на Турция в Алианса като „вредно", а 4 процента – като „изключително вредно". В същото време 9,7 процента от участниците са посочили, че не могат да преценят дали членството на Турция в НАТО е положително или вредно за страната, а 9,6 са заявили, че нямат мнение по въпроса.