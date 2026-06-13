Все повече хора в Гърция изпробват или системно използват изкуствен интелект

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Все повече хора в Гърция изпробват или системно използват инструменти, базирани на изкуствен интелект, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ, цитирайки данни от проведено социологическо проучване по темата.

Според данните шестима от всеки десет гърци използват приложения с изкуствен интелект поне няколко пъти седмично. Един от четирима анкетирани заявява, че ползва изкуствен интелект ежедневно, а един от пет, че използва поне едно приложение с изкуствен интелект чрез платен абонамент, посочи БТА.

Осем от десет смятат, че последиците от използването на изкуствен интелект в живота им ще бъдат неутрални или по-скоро положителни. Седем от десет искат по-строга регулация на изкуствения интелект за защита на правата им или на работните места, показват цитираните от ЕРТ данни.

В информацията се посочва също, че нарастващото навлизане на тези нови технологии в живота на хората предизвиква и обществен дебат относно последиците от тяхното използване.