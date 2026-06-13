ЕС затяга правилата за авиокомпаниите, вижте какво се променя за пътниците

В петък страните от ЕС проправиха пътя за цялостно преразглеждане на правата на пътниците във въздушния транспорт, като одобриха компромисно споразумение, което ще засегне всичко – от това колко лесно пътниците могат да подават искове за отменени или закъснели полети, до правилата за местата в самолетите и багажа.

Споразумението, постигнато от кипърското председателство на Съвета с Европейския парламент след напрегнати, продължили години наред преговори, беше подкрепено от голямо мнозинство от държавите-членки. Само Испания и Латвия гласуваха „против", докато Австрия и Финландия се въздържаха, съобщиха четирима дипломати пред "Политико".

Окончателното пленарно гласуване ще е през юли, като се очаква новите правила да влязат в сила през втората половина на 2027 г.

„Споразумението ще закрепи в закона ключови права на компенсация при авиопревози в случаи на отменени или закъснели полети", заяви Агустин Рейна, генерален директор на Европейската организация на потребителите. Авиокомпаниите обаче не бяха впечатлени.

Това е „лош закон, който нарушава съществуващите правила на ЕС за защита на потребителите, без да решава реалните проблеми с намаляването на закъсненията и отменените полети", заяви Урания Георгуцаку, управляващ директор на Airlines for Europe.

Ето пет важни акцента от новите правила.

Правила за багаж и места

Когато реформата влезе в сила, авиокомпаниите ще трябва да включват в основната цена на билета не само малка чанта, която се побира под седалката, но и куфар с колелца.

Това вероятно ще доведе до поскъпване на цените, особено при нискотарифните авиокомпании, които таксуват пътниците за превоз на ръчен багаж. Пътниците обаче ще имат възможност да се откажат от куфара с колелца и да получат отстъпка от цената на билета.

Въпреки това, правилото оставя на авиокомпаниите да определят размера и максималното тегло на куфара с колелца, включен в основната цена на билета.

Новите правила също така ще забранят на авиокомпаниите да налагат такси за настаняване на родители или лица заедно с децата им до 14 години, както и на пътници с увреждания и придружителите им.

Компенсации за закъснения или отменени полети

Повечето правила за защита на пътниците при закъснение или отмяна на полет остават непроменени.

Когато полетът е отменен или закъснее с най-малко три часа, пътниците запазват правото си на обезщетение - в допълнение към възстановяването на сумата за отменения полет - в размер от 250 до 600 евро, в зависимост от продължителността на полета.

Новите правила също така уточняват, че за всички полети над 3 500 километра пътниците ще получават 300 евро за закъснения от три до четири часа, като сумата се увеличава до 600 евро за закъснения, надвишаващи четири часа, или за отменени полети.

По-лесно подаване на заявления за обезщетение

Задълженията на авиокомпаниите да улеснят пътниците при подаването на заявления за обезщетение - или поне да ги информират за правата им в случай на закъснение или отмяна - бяха сред най-спорните точки в преговорите.

Защитниците на правата на потребителите искаха да запознаят повече пътници с техните права, докато авиокомпаниите се опасяваха, че това ще доведе до увеличаване на броя на подадените искове, което ще повиши разходите на превозвачите. Съгласно действащите правила превозвачите са длъжни просто да информират пътниците за техните права при възникване на смущения.

В крайна сметка политиците от ЕС решиха да изискват от авиокомпаниите да изпращат на пътниците „ясни инструкции за това как да подадат заявление" за обезщетение.

Това правило не изисква от авиокомпаниите да включват линк към формуляра за обезщетение или предварително попълнен формуляр - две идеи, за които настояваше Парламентът, но които бяха отхвърлени от страните от ЕС.

Критерии за извънредни обстоятелства

Критериите бяха преразгледани и за т.нар. извънредни обстоятелства - случаи, в които авиокомпаниите не са длъжни да изплащат обезщетения на пътниците за отменени или закъснели полети, тъй като смущенията са извън контрола на превозвачите.

Политиците от ЕС се съгласиха, че това понятие „трябва да се отнася до събития, които по своята същност или произход не са присъщи на нормалното упражняване на дейността на съответния въздушен превозвач и са извън действителния контрол на този превозвач".

Това означава, например, че ако авиокомпания отмени полет поради екстремни метеорологични условия, тя ще бъде длъжна само да възстанови цената на билета на блокираните пътници, които няма да имат право на никакво друго обезщетение.

„Неочаквани недостатъци в безопасността на полетите, свързани с оборудването на въздухоплавателните средства" бяха изключени от критериите. Преговарящите от страна на Парламента наложиха вето върху тази формулировка, тъй като я сметнаха за твърде обща, която потенциално би обхванала повечето технически проблеми, които според съдебната практика попадат в обхвата на отговорността на авиокомпаниите.

Кой получава плащанията?

Пътниците, които сами предявяват иск за обезщетение, ще получават парите директно, докато агенциите за предявяване на искове, които търсят обезщетение от името на пътниците, също ще могат да продължат да получават плащания от авиокомпаниите.

По-ранно предложение би позволило само на пътниците да искат обезщетение, което заплашваше да извади агенциите за искове от бизнеса.

Парламентът успешно настоя да се запази изплащането на обезщетения на посредниците, които понякога се обръщат към съда, за да защитят пътниците.