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Индийски военен самолет се разби при кацане (Видео, снимки)

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Индийски военен самолет катастрофира при кацане СНИМКА: Екс/AdityaRajKaul

Военнотранспортен самолет Антонов Ан-32 на индийските военновъздушни сили катастрофира при кацане във военновъздушната база в град Джорхат, съобщи Франс прес, цитирана от БТА. 

Към момента няма офизиална информация за жертви или ранени, нито за броя на хората, намирали се на борда на самолета. Неофициални източници твърдят, че пилотът е загинал. 

"Самолет Ан-32 на индийските военновъздушни сили претърпя инцидент днес при кацане в Джорхат. Разпоредено е разследване за установяване на причините за произшествието", се посочва в кратко изявление на ВВС.

Индийски военен самолет катастрофира при кацане СНИМКА: Екс/AdityaRajKaul
Индийски военен самолет катастрофира при кацане СНИМКА: Екс/AdityaRajKaul
Индийски военен самолет катастрофира при кацане СНИМКА: Екс/AdityaRajKaul
Индийски военен самолет катастрофира при кацане СНИМКА: Екс/AdityaRajKaul
Индийски военен самолет катастрофира при кацане СНИМКА: Екс/AdityaRajKaul
Индийски военен самолет катастрофира при кацане СНИМКА: Екс/AdityaRajKaul

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