Индийски военен самолет се разби при кацане (Видео, снимки)

Военнотранспортен самолет Антонов Ан-32 на индийските военновъздушни сили катастрофира при кацане във военновъздушната база в град Джорхат, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.
Към момента няма офизиална информация за жертви или ранени, нито за броя на хората, намирали се на борда на самолета. Неофициални източници твърдят, че пилотът е загинал.
"Самолет Ан-32 на индийските военновъздушни сили претърпя инцидент днес при кацане в Джорхат. Разпоредено е разследване за установяване на причините за произшествието", се посочва в кратко изявление на ВВС.
🇮🇳 An Indian Air Force AN-32 transport aircraft crashed on landing at Jorhat Air Force Station in Assam, bursting into flames.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 13, 2026
The pilot is feared dead, although there's no official confirmation on casualties or injuries yet.
Writer: Ianpic.twitter.com/uy1J6px8Sb