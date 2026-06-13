Вятърната енергия осигурява 1/5 от тока на Европа

Вятърната енергия се утвърждава като един от основните източници на електроенергия в Европа, като вече покрива около една пета от общото потребление на електричество на континента. Очакванията са до 2050 г. нейният дял да нарасне до 50 на сто, посочват от Българската ветроенергийна асоциация по повод на Световния ден на вятъра – глобална инициатива, стартирала през 2007 г. по идея на Европейската вятърна асоциация, който се отбелязва на 15 юни.

Според организацията в Европа работят над 110 000 вятърни турбини, а вятърната енергия вече е вторият по значение източник на електроенергия след ядрената енергия. Вятърната индустрия е не само екологично, но и огромно икономическо решение. В европейски мащаб секторът осигурява заетост на 442 800 души (от които 210 700 преки и 232 100 непреки работни места). До 2030 г. се очаква броят им да достигне 607 000 служители (288 000 преки и 319 000 непреки), затвърждавайки ролята на индустрията като ключов работодател, посочват от БГВЕА, цитирана от БТА.

През 2025 г. за първи път в историята на Европейския съюз електроенергията, произведена от вятърни и слънчеви централи, е надхвърлила производството от всички изкопаеми горива, взети заедно. Самостоятелно вятърната енергия е изпреварила природния газ като източник на електроенергия.

2025 г. отбеляза исторически рекорд с новоинсталирани 165 GW нови вятърни мощности в света (40 на сто годишен ръст спрямо 2024 г.), а за последните 15 години разходите за производство на вятърна електроенергия са намалели с около 70 процента.

В България развитието на сектора започва през 2004 г., сочат данни на Агенцията за устойчиво енергийно развитие. В момента в страната функционират 320 вятърни турбини. От асоциацията отбелязват, че всички съоръжения и прилежащата към тях инфраструктура заемат реална площ от около 2 квадратни километра, което представлява едва 0,0018 на сто от територията на страната - площ, която се равнява ориентировъчно на територията на Южния парк в София или землището на едно голямо българско село.

В България секторът на възобновяемата енергия осигурява заетост на близо 8 000 души, а инвестициите във вятърната енергия допринасят за развитието на местната инфраструктура, стимулират регионалната икономика и осигуряват стабилна и достъпна електроенергия за бизнеса и домакинствата.

По повод Световния ден на вятъра организацията призовава за дългосрочна стратегия и последователни политики за развитие на сектора. Според БГВЕА вятърът е местен енергиен ресурс, който не зависи от международните пазари на горива и геополитически сътресения и може да допринесе за по-висока енергийна сигурност, конкурентоспособност и устойчивост на българската иконо