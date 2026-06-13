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Председателят на грузинския парламент определи Китай като пример за национална трансформация и развитие

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

По повод 35-годишнината от установяването на дипломатически отношения между Китай и Грузия, председателят на грузинския парламент Шалва Папуашвили посети за първи път Китай. Той се запозна с развитието на Пекин и провинция Шаанси.

В ексклузивно интервю за Китайската медийна група Папуашвили заяви, че за много страни по света Китай е пример за национална трансформация и развитие, както в политическо, така и в икономическо и социално отношение.

Папуашвили каза, че Грузия и Китай вече са установили стратегическо партньорство, подписали са споразумение за свободна търговия и са въвели политика за взаимно премахване на визите, като всичко това са постижения в отношенията между двете страни през последните години.

„В момента Грузия остава единствената държава в региона, която е подписала споразумения за свободна търговия едновременно с Китай и ЕС, което не само предоставя възможности за развитието на икономическите и търговските отношения на Грузия, но и прави страната по-привлекателна", добави той.

Папуашвили също оцени уникалната роля, която Китай играе на международната сцена, като заяви: „Вярвам, че мирната политика на Китай ще спечели все по-голямо уважение и признание от всички страни по света."

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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