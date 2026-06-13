КМГ: Китайското министерство на търговията: САЩ упражняват необоснован натиск върху нашите предприятия

Днес в отговор на въпрос на журналисти относно включването на някои китайски предприятия в „списъка на китайските военни предприятия" от страна на Министерството на войната на САЩ, говорителят на китайското министерство на търговията заяви, че китайската страна изразява силно недоволство и категорично се противопоставя на това.

Говорителят заяви, че американската страна пренебрегва консенсуса, постигнат по време на срещата на държавните глави на Китай и САЩ в Пекин, игнорира общата картина на икономическите и търговските отношения между двете страни, непрекъснато разширява понятието за национална сигурност, злоупотребява с държавната власт и упражнява необосновано натиск върху китайските предприятия.

„Поведението на САЩ сериозно нарушава международния икономически и търговски ред, застрашава стабилността на глобалните производствени и доставни вериги и накърнява законните и легитимни права и интереси на китайските предприятия", каза говорителят.

Говорителят подчерта също, че китайската страна призовава американската страна незабавно да прекрати погрешните си действия, да отмени съответните мерки, да се върне на правилния път към изграждането на конструктивни стратегически стабилни отношения между Китай и САЩ и да осигури справедливо, безпристрастно и недискриминационно третиране на китайските предприятия.