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Днес в Сямън се провежда 18-ият Форум между двата бряга на Тайванския пролив

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 13 юни в Сямън, провинция Фудзиен, се провежда 18-ият Форум между двата бряга на Тайванския пролив. Тази година форумът продължава темата „Разширяване на гражданските обмени, задълбочаване на интеграцията и развитието" и ще включва поредица от 58 събития в четири основни направления: основен форум, обмен на ниво местни общности, младежки обмен, културен обмен и икономически обмен.

Форумът е най-мащабното, най-широкообхватното и най-влиятелното събитие за граждански обмен между двата бряга на Тайванския пролив. От първото си провеждане през 2009 г. досега то е привлякло над 100 000 участници от Тайван.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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