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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23034763 www.24chasa.bg

САЩ спряха достъпа на чужденци до най-новите AI модели на Anthropic

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Изкуствен интелект Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Американската компания за изкуствен интелект „Антропик" (Anthropic) съобщи, че ще прекрати достъпа до най-новите си модели „Клод Фейбъл 5" (Claude Fable 5) и „Митос 5" (Mythos 5) за всички след разпореждане на американските власти за прекратяване на достъпа на чужденци, мотивирано с опасения за националната сигурност, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Случаят е сред първите известни примери, в които американските власти ограничават достъпа до конкретни модели на изкуствен интелект, а не само до чипове и хардуер за тяхното разработване. Досега експортният контрол на САЩ беше насочен основно към полупроводници и технологии за обучение на модели, особено по отношение на Китай.

Според „Антропик" правителството е издало разпореждане за спиране на достъпа до моделите за всички чуждестранни граждани заради опасения, че съществува възможност да бъдат заобиколени част от защитните механизми на системата. Компанията заяви, че не е съгласна с оценката и определя проблема като ограничен и специфичен случай, който не оправдава изтеглянето на моделите от пазара.

Моделът „Клод Фейбъл 5", представен по-рано тази седмица, принадлежи към нов клас системи на компанията, наречени „Митос". Според „Антропик" те разполагат със значително по-големи възможности в области като анализ на програмен код и киберсигурност. Именно тези способности пораждат опасения сред експерти и представители на американските власти, че подобни системи могат да бъдат използвани за извършване на сложни кибератаки.

Решението е взето на фона на нарастващия дебат в САЩ за регулацията на най-мощните модели с изкуствен интелект и баланса между иновациите и националната сигурност. Според Ройтерс мярката може да засегне милиони потребители извън САЩ и дори чуждестранни служители на самата компания, ако разпореждането бъде приложено в пълния му обхват.

Изкуствен интелект

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