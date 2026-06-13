Шефът на „Райнметал“ е загрижен за бъдещето на френско-германския танк

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Главният изпълнителен директор на „Райнметал" (Rheinmetall) Армин Папергер изрази съмнения за бъдещето на съвместния френско-германски проект за основен боен танк „Мейн Граунд Комбат Систъм" (Main Ground Combat System – MGCS), като предупреди, че евентуално намаляване на френското финансиране може да доведе до нови забавяния.

„Винаги има риск, но все още нищо не е решено", заяви Папергер пред германския вестник „Велт ам Зонтаг", цитиран от ДПА.

По думите му планираните бюджетни съкращения от страна на Франция биха се отразили негативно на развитието на проекта. „Ако разполагаш с по-малко средства, не ставаш по-бърз, а ние и без това вече сме много бавни", посочи той.

Проектът беше стартиран от правителствата на Германия и Франция с цел да замени германските танкове „Леопард 2" (Leopard 2) и френските „Леклерк" (Leclerc) чрез създаването на нова наземна бойна система, която да влезе в експлоатация около 2040 г.

В проекта участват „Райнметал", френската компания „Талес" (Thales) и Ка Ен Де Ес (KNDS), създадена след обединението на германската „Краус-Мафай Вегман" (Krauss-Maffei Wegmann) и френската държавна компания „Некстър" (Nexter).

Паралелно с това германските участници в проекта – „Райнметал" и „Ка Ен Де Ес Германия" (KNDS Germany) – разработват нов основен боен танк, наричан неофициално от специализираните издания „Леопард 3" (Leopard 3). Очаква се първите машини да бъдат въведени в началото на следващото десетилетие.

„Това е невероятно дълъг срок. Днес не мога да кажа дали изобщо ще има такъв танк", заяви Папергер.

Коментарите му са дни след прекратяването на друг мащабен френско-германски отбранителен проект – програмата за изтребител от ново поколение „Фючър Комбат Еър Систем" (Future Combat Air System – FCAS). Германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон обявиха прекратяването на проекта, след като компаниите „Дасо Авиейшън" (Dassault Aviation) и „Еърбъс" (Airbus) не успяха да постигнат съгласие по ключови въпроси в преговорите, припомня БТА.