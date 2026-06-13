Сеизмолог със сериозно предупреждение след земетресението в Газиантеп

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Земетресение с магнитуд 4,6 по скалата на Рихтер е разтърсило днес района на Газиантеп в Югоизточна Турция осем минути след полунощ. По информация на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) епицентърът на труса е в селището Нурдагъ, на дълбочина от 7,1 км. След земетресението министърът на вътрешните работи Мустафа Чифтчи заяви, че според първоначалните оценки няма негативни последици.

Трусът предизвика обаче силна паника сред населението.

Нурдагъ бе сред най-пострадалите населени места при земетресенията от 6 февруари 2023 година с епицентър в град Кахраманмараш.

Известният турски сеизмолог проф. д-р Наджи Гьорюр в изявление в акаунта си в социалните мрежи, което цитира Хаберлер, посочи, че снощният трус е станал между сегментите на разломните линии Аманос и Йолюдениз в района Кузулок–Нурдагъ.

„Земетресението е на границата между разломите и краищата на сегментите. Опасението ми е, че под влияние на земетресенията от 6 февруари 2023 година с епицентър Кахраманмараш плочите ще се разцепят", заяви сеизмологът.

Междувременно днес в 12:37 часа българско време земетресение с магнитуд 3,7 по Рихтер е регистрирано в района на Измир, съобщи БТА.

По информация на АФАД епицентърът на земетресението е в залива Измир в Егейско море край бреговете на селището Фоча.

Няма данни за пострадали.