90 турски граждани, издирвани в 16 държави, са заловени

Деветдесет турски граждани, издирвани за различни престъпления в общо 16 държави, са заловени и предадени на турските власти. По информация на турската държавна телевизия ТРТ Хабер 42-ма от тях са били издирвани с червена бюлетина на Интерпол, а 48 са задържани в резултат на съвместни операции, провеждани от турските сили по сигурността с правоохранителните органи на съответните държави.

„Оперативните усилия продължават без прекъсване като част от глобалната борба срещу престъпността и престъпниците. Турските правоохранителни органи, проследявайки лица, избягали в чужбина и за които са издадени заповеди за арест, са постигнали значителен успех чрез съвместни усилия с правоохранителните органи в съответните страни", се посочва в изявление по този повод на Министерството на вътрешните работи на Република Турция.

Посочва се, че три от лицата са заловени в България и са предадени на турската страна от българските власти. Останалите са екстрадирани от властите в Грузия, Германия, Гърция, Нидерландия, Австрия, Беларус, Великобритания, Италия, Япония, Киргизистан, Северна Македония, Молдова, Тайланд и Украйна, съобщава БТА.

Екстрадираните лица са били издирвани и предадени заради извършването на различни престъпления като наркотрафик, трафик на хора, пране на пари, киберпрестъпност и др.