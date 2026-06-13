Берлин и Хамбург отново са свързани с влак след 10-месечен ремонт

Железопътната линия между Берлин и Хамбург ще бъде отново отворена за движение утре след повече от десет месеца основен ремонт, съобщи германският железопътен оператор „Дойче Бан" (Deutsche Bahn), цитиран от ДПА. Възстановяването на трафика ще доведе до повече директни връзки, по-кратко време за пътуване по някои направления и ще превърне трасето в ключов транспортен коридор между Прага и Копенхаген.

С приключването на модернизацията междуградските влакове отново ще се движат на всеки 30 минути между двата най-големи германски града, а регионалните линии ще възстановят обичайните си маршрути. До края на юни обаче част от влаковете ще се движат с намалена скорост заради тестове на новата техника по трасето.

Броят на директните междуградски влакове по линията ще нарасне от 38 на 52 дневно. Отново ще бъдат обслужвани гарите в Бюхен, Лудвигслуст и Витенберге, където ежедневно ще спират над 20 междуградски влака. С възстановяването на основното трасе отпада и необходимостта от обходния маршрут през Щендал, Залцведел и Юлцен.

Линията ще има и международно значение като част от директния железопътен коридор между Чехия, Германия и Дания. Влаковете „Рейлджет" (Railjet) ще обслужват маршрута Прага - Берлин - Хамбург - Копенхаген три пъти дневно във всяка посока.

От „Дойче Бан" съобщиха, че времето за пътуване между Хамбург и Дрезден ще бъде съкратено с около 40 минути до приблизително три часа и половина. Влаковете по това направление ще се движат осем пъти дневно във всяка посока.

От неделя отново ще бъдат възстановени и всички директни международни връзки към Будапеща, Братислава, Прага и Виена.

Компанията въвежда и нови туристически маршрути. За първи път пътниците ще могат да пътуват с влаковете „Интер Сити Експрес Ел" (ICE L) директно от Берлин до Вестерланд на остров Зилт. От 11 юли ще бъде открита и директна връзка от Кьолн до Зилт без прекачване, както и линия от Франкфурт на Майн през Гисен до острова, съобщава БТА.

От железопътния оператор призоваха пътниците да проверяват актуалните разписания преди пътуване заради промените, които влизат в сила с възстановяването на движението по линията.