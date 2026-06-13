Жертви и щети в руските Краснодарски край и Волгоградска област след украински атаки

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Украинска атака с дронове тази нощ в района на руския пристанищен град на Азовско море Темрюк e взела жертва, а трима души са ранени, обяви в приложението „Макс“ губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев, цитиран от Ройтерс и ТАСС, съобщи БТА.

„През изминалата нощ украински безпилотни летателни апарати атакуваха Темрюкски район. Паднали отломки от дронове причиниха пожар на морски терминал. За жалост, има една жертва. По предварителна информация са ранени трима - оказва им се помощ“, информира Кондратиев.

Той допълни, че за гасенето на пожара са мобилизирани 96 души с над 30 единици техника.

Украинските военни и сили за сигурност потвърдиха, цитирани от Ройтерс, за удара в Темрюк. Службата за сигурност на Украйна съобщи, че дронове са поразили петролния и газов терминал „Таманнефтегаз“ в Краснодарски край, като са поразили пет резервоара за гориво и две платформи за товарене на петрол. Според нея пожари „горят в района на товарната транспортна база „Таманнефтегаз“ и нейните складови съоръжения“.

Отделен удар днес предизвика пожар в индустриална зона край село Котово във Волгоградска област, съобщиха регионалните власти, позовавайки се на губернатора Андрей Бочаров. Бочаров не разкри подробности за щетите, нито е идентифицирал засегнатите съоръжения.

Украинският Генерален щаб заяви в „Телеграм“, че ударът е причинил пожар на обекта. Той допълни, че съоръжението се използва за преработка, транспортиране и изпомпване на петрол по тръбопроводи към руски рафинерии и към инфраструктурата за износ на страната.