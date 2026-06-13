Проучване: Една трета от германските шофьори слизат от колите заради по-скъпите горива

Почти една трета от шофьорите в Германия използват автомобилите си по-рядко заради високите цени на горивата вследствие на конфликта между Иран и САЩ, показва проучване на „Тиймбанк“ (Teambank), цитирано от ДПА и БТА. Данните показват, че 31 на сто от анкетираните оставят по-често колите си в гаража, а при хората под 30-годишна възраст този дял достига 35 на сто.

Изследването, проведено от института за пазарни проучвания „ЮГов“ (YouGov) сред над 3000 души, показва още, че 41 на сто от германците разполагат с по-малко свободни средства след покриване на фиксираните си разходи като наем, електроенергия и други сметки в сравнение с преди година.

„Цените на горивата за много хора са показател за тяхната лична инфлация и този показател в момента ясно показва поскъпване“, коментира ръководителят на „Тиймбанк“ Кристиан Поленц.

Всеки пети участник в допитването посочва, че при необходимост да намали месечните си разходи със 100 евро би ограничил разходите за автомобил, гориво или автомобилна застраховка. При хората над 50 години готовността за икономии в тази категория е нараснала с шест процентни пункта спрямо септември 2025 г., което е най-силното увеличение сред всички възрастови групи.

По отношение на мерките за подкрепа на домакинствата най-предпочитана остава идеята за намаляване на ДДС. Според 47 на сто от анкетираните подобна стъпка би подобрила осезаемо финансовото им положение, докато 32 на сто подкрепят ограничаване на цените на горивата.

Временното намаление на енергийния данък върху бензина и дизела, въведено от германското правителство на 1 май, допринесе за забавяне на инфлацията. През май потребителските цени в Германия са нараснали с 2,6 на сто на годишна база след увеличение от 2,9 на сто през април. По данни на Федералната статистическа служба цените на енергийните продукти през май са били с 6,6 на сто по-високи спрямо година по-рано, докато през април ръстът достигаше 10,1 на сто.

Действащото данъчно облекчение обаче изтича в края на юни. То предвижда намаление на енергийния данък върху бензина и дизела с близо 17 евроцента на литър. Икономистите предупреждават, че след отпадането му развитието на цените ще зависи в голяма степен от ситуацията на енергийните пазари и от развитието на конфликта в Близкия изток.