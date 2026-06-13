Популярният US филмов критик Джийн Шалит почина на 100-годишна възраст

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Известният с остроумните си коментари ветеран сред американските филмови критици Джийн Шалит почина на 100-годишна възраст, потвърди семейството му пред телевизия Ен Би Си, цитирана от Би Би Си и Асошиейтед прес.

Критикът с мустаците стана известен със своя хумор, интервютата си със знаменитости и ярките си рецензии в личната си рубрика Critics Corner в емблематичната сутрешна програма на Ен Би Си Today („Днес“).

Семейството на Шалит написа, че той „почина след 100 години невероятен живот“. Не е посочена причина за смъртта.

„Шоуто Today беше една изключителна епоха за него“, заяви семейството му в изявление, споделено с Ен Би Си Нюз.

Шалит се превърна в популярна фигура в американските домакинства от 70-те години на миналия век до пенсионирането си през 2010 г., като се отличаваше със стила си – очила с дебела рамка, папийонки с точки и къдрава коса, и изпълваше сегментите си с игри на думи, пълни с каламбури.

По повод 100-годишнината му по-рано тази година предаването Today направи монтаж от интервюта с известни личности през годините, включително холивудски звезди като Каръл Чанинг и Лайза Минели, както и режисьора Стивън Спилбърг.

Водещите отбелязаха, че той успяваше да изтръгне лични признания и емоционални реакции от гостите си чрез умелото си задаване на въпроси.

Той интервюира и главните актьори от „Междузвездни войни“ – Кари Фишър, Харисън Форд и Марк Хамил – в разгара на популярността на научнофантастичната поредица през 70-те години.

Преди телевизионната си кариера Шалит беше старши филмов критик за списание Look и продължи да пише колонки в „Ню Йорк таймс“, Ladies' Home Journal и TV Guide.

През 2002 г. излезе книгата му Great Hollywood Wit – антология, в която той представя „великолепна кавалкада от холивудски остроумия, закачки, шеги, подмятания, подигравки, остри реплики и дързост от звездите“, както подсказва корицата с карикатура, наподобяваща неговия уникален облик.

Според профила му в сайта на Ен Би Си, Шалит планираше да напише книга, озаглавена „Отлагането е работа на пълен работен ден“, след като се пенсионира от предаването Today. Тя така и не беше публикувана, уточнява Би Би Си.