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Будапеща и Киев се споразумяха за етническите унгарци в Украйна

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Петер Мадяр, Снимка: СНИМКА: личен профил във Фейсбук

Унгарският премиер Петер Мадяр заяви, че Будапеща и Киев официално са сключили споразумение, свързано с образователните, културни и езикови права на унгарците в граничната украинска Закарпатска област, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, съобщи БТА

Мадяр заяви във фейсбук, че украинската страна се е съгласила да изпълни всички точки от споразумението в официален протокол и е включила споразумението в плана за действие на Украйна с ЕС относно етническите малцинства, заяви премиерът.

„Успяхме да разрешим за няколко седмици проблем, който правителството на (бившия премиер Виктор) Орбан не успяваше десет години“, отбеляза унгарският лидер.

Във видеоклип, прикачен към публикацията, Мадяр заяви, че споразумението е „поредната огромна стъпка за гарантиране на езиковите, образователните, културните и политическите права на закарпатските унгарци“. Той добави, че „постигнатото по-рано споразумение на експертно ниво вече е одобрено и на политическо“.

Мадяр заяви, че включването на споразумението от Украйна в плана за действие на ЕС означава, че „изпълнението на ангажиментите за уреждане на въпросите около правата на закарпатските унгарци вече се е превърнало в очакване от ЕС“, добавяйки, че Европейската комисия и Европейският съвет ще наблюдават прилагането на договореното. Според унгарския премиер, ако Украйна не изпълни ангажиментите си навреме, страната не може да продължи процеса си на присъединяване към ЕС,.

С оглед на официалния протокол на Украйна и включването на ангажиментите ѝ в плана за действие, Унгария е дала съгласието си за откриване на 15 юни на първия клъстер в преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС, отбеляза Мадяр, но добави, че „това е само първата стъпка от дълъг и сложен процес“.

В прилежащите към границата с Унгария райони на западната украинска Закарпатска област според различни оценки живеят около 150 хил. етнически унгарци.

Петер Мадяр,

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