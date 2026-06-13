Венецуела подписа споразумение за завършване на проекта „Токома“

Венецуела и енергийната компания ИМПСА (IMPSA) подписаха споразумение за завършване на мащабния хидроенергиен проект „Токома“ в южната част на страната, съобщи правителството на Венецуела, цитирано от Ройтерс, съобщи БТА.

ИМПСА, която беше аржентинска държавна компания, а сега е собственост на базирания в САЩ инвестиционен фонд „Индустриъл Акуизишънс Фънд“ (Industrial Acquisitions Fund), обяви по-рано тази седмица, че е постигнала напредък в преговорите за преразглеждане на договор за разработване и рехабилитация на два ключови хидроенергийни проекта във Венецуела.

Според компанията изпълнението на проекта може да добави до 672 мегавата нов производствен капацитет още през следващите месеци. Проектът „Токома“ предвижда изграждането на общо 10 генераторни блока с капацитет над 2000 мегавата, като първите два етапа се очаква да бъдат реализирани в рамките на между 14 и 19 месеца.

В изявление на венецуелското правителство се посочва, че след завършването си проектът ще добави 2640 мегавата към националната електроенергийна система.

Венецуела от години се сблъсква със сериозни проблеми в енергийния сектор. В различни части на страната редовно се регистрират продължителни прекъсвания на електрозахранването, като в западните региони жителите често остават без ток в продължение на часове всеки ден.

Изпълняващата длъжността президент Делси Родригес определи решаването на проблема с електроснабдяването като един от основните приоритети на правителството. Въпреки това редица чуждестранни енергийни компании остават предпазливи към участие в проекти за модернизация на инфраструктурата заради опасения относно механизмите за финансиране и гаранциите за плащане.