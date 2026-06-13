Предстоящо ограничаване на имиграцията тревожи водещи фармацевтични компании в Швейцария

Водещите фармацевтични компании в Швейцария и местните власти в Базел предупредиха, че предстоящият референдум за ограничаване на населението на страната може да застраши икономическия растеж, достъпа до квалифицирани кадри и конкурентоспособността на един от най-важните индустриални центрове в Европа, съобщи БТА.

Утре швейцарските избиратели ще гласуват предложение на дясната Швейцарска народна партия, според което населението на страната не трябва да надхвърля 10 милиона души до 2050 година. В момента то вече е над 9 милиона души, а според прогнозите този праг може да бъде достигнат около 2042 година.

Инициативата предвижда ограничаване на имиграцията и потенциално прекратяване на свободното движение на хора от и към Европейския съюз, ако таванът бъде надхвърлен за продължителен период.

Особено сериозни са опасенията в Базел, където са базирани фармацевтичните гиганти „Рош“ (Roche) и „Новартис“ (Novartis). Около 40 процента от жителите на града са чужденци, а брутният вътрешен продукт на глава от населението е близо два пъти и половина по-висок от средния за Швейцария.

„Това би означавало несигурност още от първия ден“, заяви председателят на правителството на кантон Базел Конрадин Крамер. По думите му големите работодатели ще трябва да преразгледат инвестиционните си планове, а подобна несигурност е „отрова за икономиката“.

От „Рош“ предупреждават, че ограниченията могат да затруднят привличането на висококвалифицирани специалисти за научноизследователска и развойна дейност. Компанията има около 12 400 служители в региона на Базел и наема кадри от над 115 държави.

„Позицията на Швейцария като водещ център за иновации зависи от най-добрите таланти. Без тях рискуваме не само научните изследвания, но и работните места по цялата верига на доставки“, заяви ръководителят на обекта на „Рош“ в Базел Юрг Еризман.

Химическата и фармацевтичната индустрия формира над половината от швейцарския износ. Според представители на бизнеса ограничаването на достъпа до международна работна сила може да насърчи компаниите да насочат бъдещи инвестиции към други държави.

„Това играе в полза на държави като САЩ и Сингапур, които активно се конкурират за компании и инвестиции“, посочи Крамер.

Федералното правителство също призова избирателите да отхвърлят предложението, като подчерта, че икономическият успех на Швейцария е тясно свързан с отворения пазар на труда и търговските отношения с Европейския съюз.

Поддръжниците на инициативата обаче твърдят, че бързият ръст на населението оказва натиск върху жилищния пазар, обществените услуги и транспортната инфраструктура. Според тях сегашното темпо на демографско нарастване е трудно устойчиво в дългосрочен план.

Близо 30 процента от населението на Швейцария са съставени от чуждестранни граждани, основно от държави от Европейския съюз. През 2014 г. Швейцарската народна партия спечели референдум за ограничаване на имиграцията, но впоследствие мерките бяха смекчени, за да се избегне конфликт с Брюксел и да се запази достъпът на швейцарската икономика до европейския пазар на труда.