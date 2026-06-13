Недостиг на 4,3 млн. работници до 2036 г. в Германия

Германия може да се изправи пред недостиг от около 4,3 милиона работници до 2036 г. заради застаряването на населението и по-слабата имиграция, показва нов анализ на Института за германска икономика (IW), цитиран от вестник „Райнише пост“, съобщи БТА.

Прогнозата е значително по-песимистична от предходната оценка на института отпреди две години, когато недостигът на работна сила беше изчислен на малко под 3 милиона души. Новите разчети са базирани на актуализирани данни за демографското развитие в страната.

Според анализа населението на Германия през 2045 г. ще намалее до около 81,1 милиона души, което е с 2,9 на сто по-малко спрямо сегашното равнище. Като основни причини се посочват по-ниската имиграция, както и отслабващата привлекателност на Германия на фона на продължителната икономическа слабост и нарастващите проблеми на пазара на труда.

Институтът прогнозира, че до 2036 г. едва 9,8 милиона души ще достигнат трудоспособна възраст, което няма да бъде достатъчно за компенсиране на броя на хората, напускащи пазара на труда. В резултат на това потенциалът на работната сила ще намалее с 6,9 на сто – от около 55 милиона души през 2025 г. до 51,2 милиона през 2036 г.

В по-дългосрочен план тенденцията се очаква да продължи. Според прогнозата през 2045 г. броят на хората в трудоспособна възраст ще спадне до около 50,4 милиона души, което представлява намаление от 8,3 на сто спрямо настоящите нива.

От института отбелязват, че демографските прогнози са свързани със значителна несигурност, тъй като бъдещото развитие на раждаемостта, продължителността на живота и миграционните процеси трудно може да бъде предвидено с висока точност.