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Иран изключва в следващите 24 часа да подпишат мирното споразумение със САЩ

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Иран

Иран изключва всякаква възможност меморандумът за разбирателство със САЩ да бъде подписан в следващите 24 часа, предаде иранската информационна агенция ИРНА, цитирана от Франс прес, съобщи БТА. Меморандумът ще позволи да се сложи край на войната в Близкия изток.

"Трябва да изчакаме, за да разберем точната дата, на която ще се подпише споразумението, но това няма да стане утре", заяви говорителят на иранското министерство на външните работи Есмаил Багаи, който изтъкна, че очаква това да се случи по-скоро "в следващите няколко дни".

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф, чието правителство играе ролята на посредник в преговорите между Иран и САЩ, посочи по-рано днес, че мирното споразумение между двете държави ще бъде финализирано в следващите 24 часа.

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