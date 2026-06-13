Ердоган обяви инвестиции за $10 млрд. в AI

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Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обяви днес нов план за действие в сферата на изкуствения интелект, съобщава Анадолската агенция.

Съгласно плана Турция ще мобилизира най-малко 10 милиарда долара, предимно от частния сектор, за инвестиции в центрове за данни, облачни услуги и инфраструктура за изкуствен интелект, заяви Ердоган на конференция в Истанбул. По думите му Турция си е поставила за цел да увеличи инсталирания капацитет на центровете за данни до най-малко 1 гигават до 2030 г.

Той заяви, че поне 2 процента от публичните инвестиционни програми ще бъдат отпуснати за проекти в областта на изкуствения интелект.

Ердоган обяви също така планове за предоставяне на достъп на гражданите до поне 2000 публични набора от данни чрез Национална библиотека за данни, включваща сектори като здравеопазване, селско стопанство, отбрана и електронна търговия.

В рамките на новия план за действие Турция ще обучи 10 000 специалисти по изкуствен интелект на напреднало ниво и 100 000 професионалисти в областта на приложенията за изкуствен интелект, каза той.

Президентът добави още, че във всички 81 окръга ще бъдат организирани семинари за грамотност в областта на изкуствения интелект с цел да се обучат 5 милиона граждани в рамките на две години.

„Ще стартираме Националната програма за грамотност в областта на изкуствения интелект, за да гарантираме, че хората от всички възрасти разбират правилно изкуствения интелект и го използват безопасно“, заяви Ердоган.

Планът за действие в областта на изкуствения интелект се основава на четири основни стълба – откриване, полза, производство и управление, отбеляза той.