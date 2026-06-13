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Преизбраха Виктор Орбан за лидер на унгарската партия ФИДЕС

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Виктор Орбан Снимка: Снимка: Екс/EUROPA

Бившият унгарски премиер Виктор Орбан днес бе преизбран за председател на ФИДЕС по време на тридесет и втория конгрес на партията в Будапеща, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, съобщи БТА.

Орбан, който бе единственият кандидат, бе избран от делегатите за мандат от една година по време на тайно гласуване. Той получи 729 от общо 737 валидни гласа.

По време на конференцията бяха избрани и четирима заместник-председатели. 

Делегатите единодушно приеха доклада на националния комитет чрез открито гласуване. Те приеха и доклад, в който се анализират причините за изборната загуба на партията.

Делегатите също така приеха политическа резолюция, в която се отхвърля пакта за миграцията на ЕС и се изразява протест срещу „насилственото отстраняване на демократично избрани обществени служители“.

Уставът на партията също бе изменен, като организацията на ФИДЕС вече ще бъде съобразена с местната системата на общините, а съставът на националния съвет беше разширен до 28 членове.

Виктор Орбан

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