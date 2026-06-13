Мъж с българско самосъзнание получи 1 г. условно от Скопски съд заради коментари във фейсбук

1 година условно получи Драги Каров от Скопския апелативен съд заради коментари във фейсбук профила на частната македонска телевизия "Канал 5", съобщава БНТ.

В сигнал на медията се иска Ютуб да свали и подкаста "Коридор 8", който се прави в България от Георги Станков от Хасково. До сигнала се стига часове след публикуването на документи, че собственикът на "Канал 5" Емил Стоименов има и българско гражданство.

През седмицата президентът на РСМ Гордана Давкова - Силяновска заяви, че не разбира български език. Тя е професор по конституционно право, но смята, че споразумението между Скопие и Брюксел не е валидно, защото е подписано от друго правителство. Близкият до управляващите в Скопие "Канал 5" пък атакува българския подкаст "Коридор 8" и по тяхна жалба Драги Каров, който не крие българското си самосъзнание е осъден. Каров получи по-голямо наказание от биячите на Християн Пендиков. Всичко това се случва на фона на предстоящото гласуване другата седмица в Европейския парламент на доклада за РСМ, в който не е отбелязала напредък по пътя към преговори за членство в Европейския съюз.

След като осъди на 8 месеца биячите на Християн Пендиков, който оцеля по чудо, съдът в Република Северна Македония даде цяла година условно на Драги Каров за няколко коментара във фейсбук, които не се харесали на изпълнителния директор на частния "Канал 5" Иван Мирчевски.

"Той е много голям враг на България. Непрекъснато разпространява омраза срещу българите и България и аз съм реагирал, че е комунист, че работи за сръбските служби, работи заедно с Канал 5" с Борис Стоименов и с Емил Стоименов. Че служат на Сърбия и работят за сръбските интереси. И затова ме дадоха на съда, че съм разпространявал говор на омраза", казва Драги Каров.

Един от иницаторите на делото срещу Драги Каров е собственикът на "Канал 5" Емил Стоименов, подал жалба и срещу българския подкаст "Коридор 8".

"Във вторник ние направихме емисия, в която показахме документите за българското гражданство на собственика на телевизия "Канал 5" г-н Емил Стоименов", заявява Георги Станков, подкаст "Коридор 8".

От "Коридор 8" са предоставили показаните документи. От тях е видно, че Емил Стоименов подава молба за българско гражданство, изтъквайки, че има българско самосъзнание, а дядо му е българин.

"Алексо Стоименов е български герой от Вардарска Македония, който заради това, че е българин, затова, че е привърженик на ВМРО, водена от Иван Михайлов, е изпратен в Югославски затвор", казва Георги Станков.

В документите Емил Стоименов декларира още, че жената, с която живее на семейни начала, и по-малкия му брат също са българи и имат българско гражданство. И сочи Цар Самуил като българска историческа личност.

"Тук е огромният парадокс и бих казал, лицемерие, които ние разкрихме и много дебело подчертахме в нашата емисия. Ние казахме, че е лицемерно в България да се изтъкваш със своето потекло и със своя дядо герой, а в РСМ да правиш бизнес, да бъдеш личност с влияние, да имаш връзки с най-високите етажи на политическата власт и да го правиш на антибългарска основа", заявява Георги Станков.

В същото време изпълнителният директор на "Канал 5" Иван Мирчевски в свой публикации нарича българите "душмани", "татарстанци" и "вулгаристанци" и това остава ненаказано.

"Някой, ако разпространява говор на омразата, това са "Канал 5", Борис и Емил Стоименови, чрез "Канал 5" с Иван Мирчевски", посочва Драги Каров.

"Тази особена двойственост се толерира, дори се подхранва и подклажда от политическия елит в Скопие", заявява Георги Станков.