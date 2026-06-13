Тръмп: В неделя подписваме споразумение за спиране на войната с Иран

Очакваме с нетърпение да работим с Иран и целия Близък изток, категоричен бе той

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в публикация в Truth Social, че в неделя ще бъде подписано споразумение за прекратяване на войната с Иран, след което Ормузкият проток ще бъде незабавно отворен.

"Подписването на споразумението е насрочено за утре, а веднага след това Ормузкият проток ще бъде отворен за всички", написа президентът.

Тръмп намекна, че САЩ ще сътрудничат с Иран за извеждането на обогатен уран от страната на дата, която все още не е определена.

„В подходящия момент, когато всичко е спокойно, ще влезем и ще вземем ядрения прах, заровен дълбоко под мощните потънали гранитни планини", каза той.

„Очакваме с нетърпение да работим с Иран и целия Близък изток дълго време в бъдеще. Надяваме се, че този процес ще протече бързо, лесно и гладко", заявява още американският президент.

Ето какво гласи цялата му публикация:

Споразумението на Барак Хусейн Обама с Иран, т.нар. JCPOA, беше лесен, прекрасен и гладък път към ядрено оръжие, което Иран би притежавал още преди шест години и би използвал отдавна. Моето споразумение с Иран е точно обратното – стена срещу ядрено оръжие! Всъщност те вече не искат ядрено оръжие, нито ще имат такова, нито чрез покупка, разработка или друга форма на придобиване. Подписването на споразумението е насрочено за утре и веднага след подписването му Ормузкият проток ще бъде отворен за всички. Нашите отношения с Иран са много по-различни и по-добри от тези, които са имали предишните администрации. За разлика от стотиците милиарди долари, които Обама им е платил, включително 1,7 милиарда долара в зелени, студени пари в брой, няма да се разменят пари. В подходящия момент, когато всичко е спокойно, ще влезем и ще вземем ядрения прах, заровен дълбоко под мощните потънали гранитни планини, благодарение на нашите красиви бомбардировачи B-2 и техните блестящи пилоти и ще го разтворим и унищожим, било то в Иран или в Съединените щати. Очакваме с нетърпение да работим с Иран и целия Близък Изток дълго време в бъдещето. Надяваме се, че този процес ще протече бързо, лесно и гладко. Ако не стане така, имаме крайната алтернатива, която, надяваме се, никога повече няма да се наложи да използваме!

По-рано днес пакистанският премиер Шехбаз Шариф, чието правителство е посредник в преговорите за прекратяване на огъня между Иран и САЩ заяви, че мирното споразумение „вероятно" ще бъде финализирано в рамките на 24 часа.

„Никога не сме били по-близо до мирно споразумение. Докато финализирането вероятно ще се състои в рамките на следващите 24 часа, Пакистан се подготвя за електронното подписване на мирното споразумение веднага след това, последвано от технически дискусии следващата седмица", посочи той.

Иран отрече, като посочи, че изключва всякаква възможност меморандумът за разбирателство със САЩ да бъде подписан в следващото денонощие.

"Трябва да изчакаме, за да разберем точната дата, на която ще се подпише споразумението, но това няма да стане утре", заяви говорителят на иранското министерство на външните работи Есмаил Багаи.