Трима души задържани след силна експлозия в Амстердам, 7 ранени (Видео, снимки)

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Полицията в Амстердам разследва дали престъпници са предизвикали експлозия в жилищен блок, при която бяха ранени седем души, а 400 бяха принудени да се евакуират, предаде ДПА, съобщи БТА.

Трима души са задържани, съобщи нидерландската полиция. След мащабна спасителна операция властите вече смятат, че няма други жертви, затрупани под развалините.

Мощният взрив е станал в пристройка към жилищната сграда вчера рано сутринта. Експлозията е предизвикала голям пожар и е причинила срутване на част от конструкцията, се казва в изявление на полицията.

Група млади мъже е произвеждала взривни устройства в мазето на сградата, според пожарната и очевидци, цитирани от вестниците „Хет Парол“ „Телеграаф“.

Устройствата са наподобявали бомби, използвани при атаки срещу банкомати, пишат изданията и добавят, че се предполага, че заподозрените са се подготвяли за грабеж в Германия.

Кметът на Амстердам Фемке Халсема осъди производството на експлозиви „в центъра на жилищен квартал“, като го нарече „антисоциално“.

Тъй като жителите на сградата очевидно са знаели за дейностите на заподозрените, сега се повдигат въпроси дали полицията също е била наясно с тях, каза още Халсема.

От години се предполага, че престъпна група от Нидерландия е отговорна за взривявания на банкомати в Германия, посочва ДПА. Отделно от това, в престъпните среди редовно се случват атентати с експлозиви, поставени в апартаменти и фирмени сгради.

„Опитваме се да проследим онези, които произвеждат и поставят взривните устройства“, каза Халсема. Тя определи подготовката за атентати с експлозиви в жилищни райони като „гигантски“ проблем.