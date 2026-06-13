Стармър и Тръмп обсъдиха усилията за прекратяване на конфликта в Иран

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Британският премиер Киър Стармър обсъди усилията за прекратяване на конфликта в Иран по време на телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, съобщи канцеларията на премиера, цитирана от Ройтерс, информира БТА.

Стармър приветства постигнатия досега напредък и потвърди, че Великобритания е готова да подкрепи прилагането на всяко мирно споразумение, както и да работи с международните партньори, за да гарантира неговия успех, се казва в изявление на „Даунинг Стрийт“.

Двамата лидери се съгласиха също, че е необходимо да се възстанови свободата на корабоплаването, за да се облекчи световната икономика, се добавя в изявлението.