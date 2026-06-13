Електроснабдяването на Запорожката АЕЦ е възстановено

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Връзката на украинската Запорожка АЕЦ с електропреносната мрежа бе възстановена след ремонт, извършен по време на локално прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), предадоха Укринформ и Ройтерс.

Външното електроснабдяване на електроцентралата бе прекъснато в продължение на почти три дни.

Украинската компания „Енергоатом“ заяви, че това е било деветнадесетото прекъсване на електроснабдяването на централата, откакто тя бе окупирана от руски войски и седмото от началото на 2026 година.

„Енергоатом“ подчертава, че всяко прекъсване на външното електроснабдяване носи сериозни рискове за ядрената и радиационната безопасност на най-голямата атомна електроцентрала в Европа. Единствено връщането на Запорожката АЕЦ под контрола на Украйна и нейния легитимен оператор може да гарантира безопасната експлоатация на съоръжението и да елиминира заплахите за Украйна, Европа и света“, се казва в изявление на компанията.

Прекъсването бе едно от най-дълго продължилите прекъсвания и принуди централата да разчита на аварийни дизелови генератори за електричеството, от което се нуждае, за да охлажда шестте си спрени реактора, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.