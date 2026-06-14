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Зеленски: Украйна е готова да отвори шест клъстера от преговорите за членство в ЕС

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Володимир Зеленски СНИМКА: РОЙТЕРС

Украйна е готова да отвори шест клъстера (група преговорни глави) от преговорите си за присъединяване към Европейския съюз (ЕС), обяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.

Във вечерното си видеообръщение той също така изрази увереност, че страната ще постигне през лятото напредък по своя път към ЕС.

Зеленски каза още, че Украйна вече се готви за дипломатически събития следващата седмица. "Нещата ще бъдат много натоварени от понеделник", отбеляза той.

Преговорите за присъединяване на Украйна и на съседна Молдова към Европейския съюз ще започнат утре, като ще бъде отворен по един клъстер.

Украинският президент също така отбеляза важното значение на срещите на върха на Г-7 и на ЕС следващата седмица, както и на тази на НАТО другия месец, пише БТА.

Володимир Зеленски СНИМКА: РОЙТЕРС

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