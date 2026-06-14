Доналд Тръмп ще отбележи 80-ия си рожден ден с турнир по ММА в Белия дом

С огромна арена, жестоки битки и милиони долари американският президент Доналд Тръмп ще организира днес в Белия дом турнир по смесени бойни изкуства (MMA) по повод 80-годишния си юбилей, посочва Франс прес.

Официално това шоу на стойност 60 милиона долара ще даде старта на честванията по повод 250-годишнината от Декларацията за независимост на САЩ.

Подобно разхищение на средства за спортно събитие под прозорците на резиденцията на президента в деня на рождения му ден обаче предизвиква недоволство в момент, когато войната му срещу Иран води до повишаване на разходите за живот навсякъде в САЩ, отбелязва АФП.

Доналд Тръмп уверява, че разходите за инсталирането на "Нокътят" ("The Claw") – арена с височина 28 метра и капацитет 4000 места, разположена на Южната морава на Белия дом - и всичко останало ще бъдат поети от организацията Ю Еф Си (UFC), която доминира в света на ММА.

Американският президент милиардер не крие своето увлечение по този особено брутален спорт, който съчетава техники и правила от дисциплини, вариращи от борба до джудо или тайландски бокс. Френският боец Сирил Ганѐ ще бъде един от 14-те състезатели в турнира.

Тези, които ще се изправят един срещу друг в нещо като осмоъгълна клетка, "са най-закалените, които сте виждали", заяви Доналд Тръмп в четвъртък пред в. "Ню Йорк пост" и добави: "Ако никога не сте гледали на живо, няма да повярвате на очите си".

На свой ред, американския държавен секретар Марко Рубио прогнозира, че събитието ще бъде гледано от един милиард души по целия свят, отбелязват Пи Ей медия и ДПА.

Нищо подобно не е било организирано досега в Белия дом.

Южната му морава е мястото, където Бил Клинтън подписа споразуменията от Осло и където Ричард Никсън напусна окончателно поста си след скандала "Уотъргейт", припомня АФП.

Металната конструкция, обградена с прожектори и гигантски екрани, ще посрещне малко над 4000 души утре, от които около половината са американски военни, според Дейна Уайт, шефът на Ю Еф Си. Над 100 000 души са очаквани във фен зоната, разположена в близост.

Доналд Тръмп, магнатът от сектора на недвижимите имоти, който изненадващо стана президент, ясно се отличава в това отношение от своите предшественици.

"Доналд Тръмп изгради публичния си образ, като сам се превърна в спектакъл", подчертава Питър Лодж от Университета "Джордж Вашингтон". Този специалист по политическа комуникация отбелязва, че утрешните сблъсъци са в унисон със стила на президента, който се харесва много на неговата партийна база.

"Това е нещо като гладиаторски битки", отбелязва анализаторът и добавя: "В тези неспокойни времена в страната това е равносилно на това да се каже, че САЩ са силни, че имат контрол - и ще има фойерверки, докато двама мъже се бият."

Събитието предизвика много критики. Беше подадена жалба в съда с цел да се попречи на провеждането му, като се твърдеше, че става дума за незаконно използване на обществено пространство, което ще обогати приятелите на президента.

Белият дом отхвърли тези обвинения и дори опроверга предположението - направено от самия Доналд Тръмп - че конструкцията може да остане, подобно на това как Париж е запазил Айфеловата кула след Световното изложение през 1889 г.

"Арената ще бъде демонтирана веднага след края на събитието", написа представител на Белия дом в съдебен документ, цитиран от БТА.