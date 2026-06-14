Румънският премиер Илие Боложан ще участва в конгрес на управляващата партия в Молдова

Временният румънски премиер и лидер на Национално-либералната партия Илие Боложан ще бъде днес в столицата на Република Молдова - Кишинев, където ще участва в конгрес на управляващата Партия на действието и солидарността, съобщава агенция Аджерпрес.

Илие Боложан е първият румънски лидер, който посещава Кишинев, след като бе обявено, че Република Молдова ще отвори първия клъстер в преговорите по присъединяване към ЕС, посочват от Национално-либералната партия.

Постоянните представители на 27-те държави от Европейския съюз се споразумяха в петък да дадат ход на преговорите за членство с Украйна и Молдова, като първият етап трябва да започне в понеделник, предаде Ройтерс.

На 15 юни в Люксембург е планирано да се състоят съответно двете междуправителствени конференции ЕС-Република Молдова и ЕС-Украйна, на които да бъде отворен клъстерът „Основни положения", в който се разглеждат въпроси като върховенството на закона, съдебната реформа, борбата с корупцията, основните права, функционирането на демократичните институции и други.

Участието на Илие Боложан в конгреса на Партията на действието и солидарността се вписва в постоянната подкрепа, която Румъния оказва за европейския път на Република Молдова, посочват от румънската Национално-либерална партия.

Партията на действието и солидарността, основана от президентката на Молдова Мая Санду, си е поставила за цел да подпише договора за присъединяване към ЕС през 2028 г., пише БТА