28-ият Международен кинофестивал в Шанхай бе открит

На 13 юни в Шанхайската голяма опера бе дадено началото на 28-ият Международен кинофестивал в Шанхай. Той се провежда под ръководството на Държавната агенция по киното и е съвместно организиран от Китайска медийна група и шанхайското правителство, съобщи КМГ.

Зам.-кметът на Шанхай Лу Шан произнесе реч и обяви откриването на кинофестивала, а зам.-директорът на Китайска медийна група Ю Дзюншън произнесе реч по време на церемонията.

Лу Шан заяви, че Шанхай е родината на китайските филми и се превръща в международна метрополия със световно влияние. Градът се стреми да смесва развитието на културата, бизнеса, туризма, спорта и изложбите с цел всички участници във фестивала да усетят безбройните възможности в тези сфери.

Ю Дзюншън заяви в речта си, че Китайска медийна група свидетелства, записва и участва в развитието на китайските филми, като желае заедно с колеги от целия свят да разказват многообразните истории на времето.

Кинофестивалът ще трае 10 дни. В него са събрани близо 4100 филми от 125 страни и райони, което е исторически рекорд. Наградите за най-добър филм, за най-добър режисьор, за най-добър актьор и актриса, както и Голямата награда на журито на 28-ия Международен кинофестивал в Шанхай ще бъдат обявени на церемонията по връчването на наградите „Златен бокал" на 20 юни.