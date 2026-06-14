КМГ: Китай и Монголия ще си сътрудничат и ще се подкрепят в международните работи

На 13 юни в Улан Батор членът на Политбюро на ЦК на ККП и китайски външен министър Уан И се срещна с монголския външен министър Батсецег Батмунк.

Уан И заяви, че Китай и Монголия са добри приятели, които трябва да се подкрепят по въпроси засягащи основните им интереси. Двете държави трябва непрекъснато да обогатяват всестранното стратегическо партньорство и да се справят с различните външни предизвикателства в благото на народа, съобщи КМГ.

Уан И допълни, че Китай и Монголия са развиващи се страни и споделят широки общи интереси и подобни политически становища в международните и регионалните работи. Китай подкрепя Монголия, която полага положителен принос за мира и стабилността в района. Китай винаги е практикувал многостранност и подкрепя ръководната роля на ООН в международните работи. Китай желае заедно с Монголия да положат общи усилия за по-справедлива и разумна глобална система на управление.

От своя страна Батсецег Батмунк заяви, че развитието на отношенията със съседните страни, особено с Китай, е приоритета във външната политика. Монголия твърдо спазва принципа за „един Китай" и не подкрепя „самостоятелността на Тайван". При сложната нестабилна световна ситуация Монголия и Китай трябва да си сътрудничат близко и да осъществят напредък в двустранните отношения. Монголия очаква да засили сътрудничеството с Китай за защита на многостраността и международната система, начело с ООН.

След срещата двамата външни министри подписаха Годишния план за сътрудничество между министерства на външните работи и се срещнаха с журналисти.