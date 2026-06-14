ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зелената енергия в Китай е покрила изцяло ръста на...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23038682 www.24chasa.bg

Зелената енергия в Китай е покрила изцяло ръста на потреблението на ток през 2025 г.

КМГ

268
Новоинсталираният капацитет на възобновяема енергия в страната достигна рекордно високо ниво през 2025 г., съставлявайки повече от 60% от глобалното увеличение. Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Производството на възобновяема енергия в Китай е покрило изцяло увеличението на потреблението на електроенергия в страната през 2025 г., като за първи път цялото допълнително търсене на електроенергия, предизвикано от икономическия растеж, е било задоволено от зелена енергия, става ясно от доклад за развитието на възобновяемата енергия в Китай, съобщава КМГ.

Новоинсталираният капацитет на възобновяема енергия в страната достигна рекордно високо ниво през 2025 г., съставлявайки повече от 60% от глобалното увеличение.

Данните от доклада сочат, че общият инсталиран капацитет на възобновяема енергия в Китай надхвърля 2,337 милиарда киловата към края на 2025 г., а новите инсталации за възобновяема енергия съставляват 82,7% от целия новодобавен енергиен капацитет в страната.

Производството на енергия от възобновяеми източници достигна 3,99 трилиона киловатчаса през 2025 г., което представлява ръст от 9,6% в сравнение с предходната година и съставлява 38,3% от общото производство на електроенергия в Китай.

Според доклада страната ще продължи да развива изграждането на мащабни бази за възобновяема енергия в пустинните райони, ще насърчава съгласуваното развитие на чистата енергия и опазването на околната среда и ще подкрепя плавното разширяване на проектите за морска вятърна енергия.

Новоинсталираният капацитет на възобновяема енергия в страната достигна рекордно високо ниво през 2025 г., съставлявайки повече от 60% от глобалното увеличение.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)