Сидзан инвестира значителни средства в консервацията на древни ръкописи

Китай е инвестирал над 110 милиона юана (около 16,15 милиона щатски долара) в проект за консервация и използване на древни ръкописи, включително ръкописите на палмови листа от двореца Потала, в автономния регион Сидзан (Тибет), съобщиха местните власти, цитирани от КМГ.

Проектът стартира през 2018 г. Първите две фази са завършени и са преминали окончателна оценка, докато третата фаза е в ход и се очаква да приключи до края на 2026 г., според администрацията за културно наследство на региона.

В рамките на трите фази на проекта са реставрирани 893 ръкописи върху палмови листа и 10 401 листа с артефакти от сидзанска хартия, а катологизирането на 15 000 листа с текст върху палмови листа е завършено. Освен това над 36 000 листа с древни документи са дигитализирани и обработени чрез разпознаване на текст.

Също така са постигнати значителни успехи в областта на реставрацията, превантивната консервация, цифровото архивиране, разработването на технически стандарти и обучението на местни специалисти по консервация.

Дворецът Потала, обект от Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО, съхранява близо 40 000 древни книги и документи на различни езици. Сред най-значимите колекции са свещени текстове, написани върху 30 000 палмови листа.