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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23038741 www.24chasa.bg

Китай оглави класация за лидерство в научните изследвания

КМГ

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Китай остава водещият световен приносител на научни резултати и е единствената страна сред първите 10 в света, която отбелязва двуцифрен растеж, като коригираният му дял се е повишил с 22,4% от 2024 до 2025 г. Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай отново оглави най-новата класация на Nature Index за лидерите в научните изследвания, като най-новите резултати подчертават разширяващия се принос на страната към глобалните научни изследвания, съобщава „Синхуа".

Класацията „Nature Index Research Leaders" за 2026 г. показа, че Китай остава водещият световен приносител на научни резултати и е единствената страна сред първите 10 в света, която отбелязва двуцифрен растеж, като коригираният му дял се е повишил с 22,4% от 2024 до 2025 г., отбелязва КМГ.

Класацията се присъединява към поредица от международни оценки, които сочат устойчивия напредък на Китай в научните изследвания, докато нарастващата му висококачествена продукция преобразува глобалния изследователски пейзаж и създава нови възможности за международно сътрудничество, коментират анализатори.

Китай остава водещият световен приносител на научни резултати и е единствената страна сред първите 10 в света, която отбелязва двуцифрен растеж, като коригираният му дял се е повишил с 22,4% от 2024 до 2025 г.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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