Българка от Белфаст: В конфликта има и засегнати българи

В конфликта, който излезе, да, разбира се, че има и българи, които са засегнати. Но аз лично нямам конкретни данни за това колко българи, кои са те, откъде са и в коя част на страната се намират. Това заяви българката Паолина Хауторн, която живее в Белфаст.

„Много зависи къде се намират хората, в коя точка на страната. Защото има места, които са по-опасни от други. Например хората, които живеят на улиците, където минаваха и подпалваха, буквално чупеха им прозорците, разбиваха им вратите. И това са семейства с деца, които също са тук, работят", каза тя пред bTV.

По думите ѝ е чувала и за случаи на българи, които са били нападнати по време на размириците.

Повод за напрежението стана разпространен в социалните мрежи видеозапис, на който се вижда как 30-годишен суданец напада с нож мъж в Белфаст. След инцидента бежанецът беше задържан под стража за четири седмици, а британският министър за Северна Ирландия Хилари Бен определи последвалите безредици като „расистко хулиганство".

„Вече ситуацията се поуспокои. Не както беше във вторник и в сряда. Правителството и полицията, и местните неправителствени организации се справиха добре да овладеят положението. Но действително във вторник и в сряда училищата затвориха, бизнесите затвориха, имаше влияние върху много хора", каза Хауторн.

„Ситуацията беше сложна за много хора, които се намираха в тези специални среди, където ескалира ситуацията. Имаше хора, които бяха подпалени от домовете им, хора, които оставили семейството си, за да отидат на работа и се прибраха в подпалени домове. Да, беше сериозно за тях, но имайте предвид, че това се случи на не повече от 10 улици в Северна Ирландия. Ако човек може би беше на 200 метра или на 500 метра встрани от тези улици, нямаше и да разбере, че има такова нещо", разказа тя.

„Това нанесе, между другото, страхотни щети върху бизнеса като цяло, особено в сектора на магазините, на ресторантите. Белфаст беше в абсолютен застой, може би като по времето на COVID - беше като призрачен град, нямаше никой по улиците", каза Хауторн.

„Разбира се, че има негативно влияние, когато се затворят училищата, защото родителите трябва да отидат да си вземат децата. Когато взех и дъщеря ми от училището, тя ми каза: „Мамо, ти знаеш ли, че тук това, което се случва, всъщност е срещу имигрантите? Теб ли ще те изпратят обратно в България? И ти ли си имигрант?", разказа тя.

„Хората, които са като цяло в Северна Ирландия, не искат да се припознаят в това расистко поведение, което се ескалира от една малка група хора. Имайте предвид, че самата държава тук има такава опитност в безредиците между протестанти и католици. И този инцидент, който се случи, като че ли ги обедини двете страни да кажат, че сега са срещу хората, които са тук незаконно и към които те всъщност имаха проблем", заяви българката.

По думите ѝ през последните дни обстановката е значително по-спокойна.

„В четвъртък вече се поуспокоиха нещата. През последните няколко дни вече е много по-спокойно и няма такива ескалации на положението. Първият министър на Северна Ирландия Мишел О'Нийл протегна ръка към хората, които са от малцинствени групи, разговаря с тях и каза: „Аз също като ваш първи министър съм тук да ви подам подкрепа и да покажа, че искаме да третираме всички хора по един начин", каза още Хауторн.