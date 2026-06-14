Германският президент тръгва на петдневна визита в Азия

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Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер заминава в неделя на петдневно посещение в Азия със спирки в Индонезия, Филипините и Узбекистан, съобщи президентската канцелария, цитирана от ДПА.

Щайнмайер ще бъде придружаван от съпругата си Елке Буденбендер и бизнес делегация, посочи канцеларията му.

Индонезия е най-голямата демокрация в Югоизточна Азия, най-голямата островна държава в света и най-голямата държава с преобладаващо мюсюлманско население, с над 280 милиона жители.

От 2024 г. страната се управлява от президента Прабово Субианто – бивш генерал и бивш министър на отбраната, който спечели изборите с ясна преднина.

Основен акцент в посещението на Щайнмайер в столицата Джакарта ще бъде мирното съжителство между различните религии.

Във филипинската столица Манила германският президент планира да посети производствен обект на „Луфтханза" и да се срещне с носителката на Нобеловата награда за мир Мария Реса.

Филипините са една от най-многолюдните страни в Югоизточна Азия със 117 милиона жители.

Фердинанд Маркос-младши е президент от 2022 г. Той е син на някогашния дългогодишен управник и диктатор Фердинанд Маркос.

Правителството му следва сравнително прагматичен курс, насочен към инвестиции, икономически растеж и по-тясно сътрудничество със САЩ – особено с оглед на напрежението с Китай в Южнокитайско море.

Последната спирка от обиколката на Щайнмайер е узбекистанската столица Ташкент, където президентът планира, наред с други ангажименти, да посети филиал на германската строителна компания „Гюнтер Папенбург".

Очаква се посещението да бъде съсредоточено върху темата за миграцията на квалифицирана работна ръка. Много млади хора от Узбекистан заминават да работят като гастарбайтери в Русия или Турция.

В Узбекистан има и повече изучаващи немски език, отколкото във всяка друга страна в Азия, съобщи президентската канцелария.

С близо 40 милиона жители Узбекистан е най-многолюдната бивша съветска република в Централна Азия.

Бързо нарастващото население на страната – предимно селско и мюсюлманско – живее в бедност, отчасти защото Узбекистан, за разлика от съседите си Казахстан и Туркменистан, разполага само с ограничени запаси от петрол и газ. Това допринася за значителни социални проблеми. Политически наблюдатели заявиха, че в страната все още няма истинска опозиция и че гражданските права се нарушават, пише БТА.