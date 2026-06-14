Дронове от Ливан удариха Израел, крайнодесни министри искат ответен удар по Бейрут

Израелската армия съобщи, че Израел е бил атакуван с дронове от територията на Ливан, като не се съобщава за жертви или ранени, съобщи Франс прес.

Това стана на фона на информация, че скоро може да бъде постигнато споразумение за прекратяване на конфликта в Близкия изток.

Според израелската армия след задействането на системите за тревога заради навлизане на вражески дрон са били регистрирани две попадения на израелска територия.

Двама крайнодесни израелски министри, които са членове на кабинета по сигурността, призоваха за ответни удари срещу южните предградия на Бейрут, известни като Дахие - бастион на подкрепяното от Иран движение "Хизбула".

Министърът на финансите Бецалел Смотрич заяви в социалната мрежа Екс, че нападенията срещу Северен Израел поставят на изпитание обявената от премиера политика спрямо Дахие. Той настоя тя да бъде приложена "решително и твърдо" и призова за разрушаване на сгради в района. Министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир също поиска твърд отговор, заявявайки: "За всеки дрон - ракета; за всяко нарушение - огън; за всеки дрон Дахие трябва да трепери."

Премиерът Бенямин Нетаняху предупреди, че Израел няма да се поколебае да нанесе удари по южните предградия на Бейрут, ако "Хизбула" изстреля ракети по населени места в Северен Израел. По думите му тази позиция се ползва и с подкрепата на Вашингтон.

Атаката и последвалите заплахи за ответни действия идват в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп и пакистански посредник заявиха, че за днес има планове за подписване на споразумение с Иран за прекратяване на войната в Близкия изток. До момента Техеран не е потвърдил тази информация.

Иран настоява Ливан също да бъде включен в евентуалното споразумение за прекратяване на военните действия. Високопоставен американски представител заяви, че това условие действително е част от обсъжданията, въпреки че по-рано Вашингтон поддържаше позицията, че ливанският въпрос трябва да бъде разглеждан отделно, пише БТА.