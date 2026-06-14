Нов политически обрат в Румъния: кандидатът за премиер върна мандата

Румънският президент Никушор Дан съобщи днес, че номинираният за министър-председател Еуджен Томак е върнал мандата за съставяне на правителство и предлага на негово място Адриан Вещя, който е председател на Окръжния съвет на Национално-либералната партия в Брашов, предаде агенция Аджерпрес.

Изявлението предизвика политическа буря в Румъния, тъй като се очакваше днес Еуджен Томак да представи списък с министри и управленска програма, а в началото на седмицата да поиска вот на доверие в парламента.

„Г-н Еуджен Томак върна мандата тази сутрин и при тези обстоятелства предлагам г-н Адриан Вещя за министър-председател", съобщи държавният глава на пресконференция в двореца „Котроцени".

Президентът отбеляза, че Адриан Вещя е преминал „всички административни етапи", като е бил кмет, председател на окръжния съвет, но и „успешен" министър, който е привлякъл европейски средства.

„Той е човек, загрижен за развитието. Например, той разви летището в Брашов, което е успех. Той е категорично прозападно ориентиран човек, човек с ценности, човек на диалога. Не на последно място, човек, който дълго време е работил с бюджети и носи отговорност за тях. Затова съм убеден, че той ще се справи успешно с тази задача", заяви Никушор Дан, цитиран от Аджерпрес.

В същото време президентът благодари на Еуджен Томак за „сериозността", която е проявил, за „ангажираността" и „отговорността".

„Нито г-н Томак, нито аз си играхме на управление. Поехме в тази посока след консултации с политическите партии. В този момент обаче е ясно, че е подходящо политическо решение. Искам да благодаря на всички, които бяха готови да станат част от правителството – хора със солидна подготовка, които имаха смелостта да оставят професионалния си път, за да служат на гражданите в правителството на Румъния, хора, на които разбрахме, че можем да разчитаме и от които обществото ни се нуждае", подчерта румънският президент.

От Национално-либералната партия (НЛП) на временния премиер Илие Боложан, чието правителство бе свалено с вот на недоверие на 5 май, коментираха новата номинация на президента като опит за разцепване на партията, "предателство" и "неприемлива атака срещу НЛП". По-рано от Национално-либералната партия отказаха да дадат подкрепа за правителството, което сформираше Еуджен Томак, пише БТА.