Бившата снаха на Тръмп започва втори етап от борбата с на рак на гърдата

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Бившата снаха на американския президент Доналд Тръмп, Ванеса съобщи в събота, че започва втория етап от лечението на рак на гърдата, след като е прекарала последните четири седмици във възстановяване след операция.

В публикация в инстаграм Ванеса Тръмп - бившата съпруга на Доналд Тръмп-младши, каза, че е „благодарна, че се възстановява и продължава напред".

„Изпращам любов, сила и надежда на всички, които се борят с тази битка", написа тя.

48-годишната майка на пет деца за първи път обяви диагнозата си рак на гърдата през май, като каза, че работи в тясно сътрудничество с медицинския си екип по план за лечение, съобщи NBC News.

Тръмп не уточни какъв тип рак на гърдата ѝ е бил диагностициран или какво точно ще включва следващият етап от лечението ѝ.