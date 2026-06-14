"Политико": Ограниченията на САЩ за Anthropic оголиха зависимостта на ЕС от AI

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Заповедта на САЩ за спиране на достъпа на чужденци до най-новите модели на Anthropic е рязко напомняне за Европа, че тя силно зависи от американските модели за изкуствен интелект, и че прозорецът за промяна се затваря, пише "Политико".

Министерството на търговията на САЩ в петък нареди на Anthropic да прекрати достъпа на граждани извън САЩ до най-новите модели на компанията. Anthropic спря достъпа за всички, включително и за американски граждани.

Европа разбра посланието: за първи път Вашингтон е „изключил" достъпа на европейци до американска авангардна технология.

Използването на т.нар. kill switch (бутон за принудително спиране), дълго време възприемано като хипотетична заплаха, е сигнал за събуждане за Европа.

През последната година непредсказуемото поведение на Тръмп по отношение на Гренландия и търговското споразумение ЕС–САЩ създаде импулс за намаляване на зависимостта на Европа от американските технологии в области като облачни услуги, чипове и модели за изкуствен интелект.

Но само седмица след като Европейската комисия представи планове ЕС да постигне технологичен суверенитет, ходът на САЩ показва, че времето изтича.

Европа трябва да ускори разработването на собствени авангардни AI модели, за да не изостане, заявиха европейски политици в един глас в събота.

Предстоящата седмица предлага достатъчно възможности за обсъждане на тази цел. От понеделник до сряда лидерите на Г-7 се събират във Франция. Във вторник депутатите в Европейския парламент ще обсъждат плановете на Комисията за технологичен суверенитет. В края на седмицата лидерите на ЕС ще се срещнат в Брюксел.

Говорителят на Европейската комисия Томас Рение заяви, че случаят с Anthropic „допълнително подчертава нуждата на Европа от технологичен суверенитет".

Това мнение беше споделено из целия континент

„Това внезапно решение напомня, че изкуственият интелект вече е ключов въпрос на националния суверенитет", каза лидерът на френската крайнодясна партия „Национален сбор" и фаворит в проучванията за президентските избори във Франция. „Нациите, които не развият бързо свои собствени модели, ще стават все по-зависими от решенията на други сили."

Няколко други членове на Европейския парламент също подчертаха, че Европа трябва да развие собствени водещи модели за изкуствен интелект.

„Европа не може да продължава да гради своя технологичен стек върху достъп, който може да бъде изключен за една нощ от чуждо правителство", каза финландската консервативна евродепутатка Аура Сала. „Трябва да предприемем действия, за да запазим данните и пазара за европейски технологии, така че те да могат да се развиват и да изградим наши собствени водещи AI модели."

Българският консервативен евродепутат Ева Майдел каза, че Европа трябва „да идентифицира кои от нашите собствени офанзивни и отбранителни способности искаме да развием, как да го направим бързо и как да работим с надеждни партньори".

Много от реакциите се фокусираха върху базираната във Франция компания Mistral — най-сериозният европейски кандидат в областта на изкуствения интелект, който според информации води преговори за набиране на 3 млрд. евро при оценка от 20 млрд. евро.

Темата обедини политици от целия френски политически спектър. Едуар Филип, бивш министър-председател на Франция при президента Еманюел Макрон и кандидат за президентските избори догодина, призова Европа да „избегне васализацията".

Той предложи няколко политически опции, като например закон за купуване на европейски технологии (Buy European Tech Act), подновяване на френския подход за използване на държавни поръчки за укрепване на технологичния сектор в Европа и приоритетен достъп до декарбонизирана електроенергия за европейските компании.

Френската министърка на цифровите технологии Ан Льо Хенанф се фокусира върху значителните енергийни нужди на изкуствения интелект, като подчерта предимството на Франция в тази област.

„Благодарение на изобилната, декарбонизирана и конкурентна електроенергия ние сме естествен дом за центровете за данни и инфраструктурата, които ще задвижат изкуствения интелект на бъдещето", каза тя.

Други политици се фокусираха върху необходимостта Европа бързо да изгради капацитет за изчислителна мощност, нужен за обучението на най-сложните и напреднали AI модели.

Германският евродепутат от Зелените Сергей Лагодински настоя ЕС да се обедини с „средни сили" като Канада, Австралия, Сингапур и Обединеното кралство, за да „обедини изчислителен капацитет чрез консорциум".

Той също така каза, че Европейската комисия „трябва сериозно да се заеме" с плана си за изграждане на няколко AI „гигафабрики" — огромни изчислителни центрове за обучение на модели.