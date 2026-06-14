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Украйна удари с дронове промишлени обекти и рафинерия в Русия

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Украински тежък многороторен дрон "Баба Яга" лети по време на презентация като част от Международното аерокосмическо изложение ILA на летище Шьонефелд в Берлин, Германия. СНИМКА: РОЙТЕРС

През нощта Украйна нанесе въздушни удари по промишлени обекти в няколко области в Русия, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти и украинският президент Володимир Зеленски.

В Тулска област, южно от Москва, губернаторът Дмитрий Миляев съобщи, че отломки от свален дрон са паднали върху територията на химически завод в град Новомосковск.

В социалните мрежи по-рано се появиха непотвърдени видеозаписи и съобщения, показващи пожар, което подсказваше, че е бил ударен заводът „Азот" - един от най-големите химически заводи в Русия. Заводът е важен за руската военна икономика. Той произвежда предимно торове, но също и компоненти за производството на боеприпаси в отбранителната промишленост. Миляев първоначално не е дал подробности за мащаба на щетите или възможните рискове за здравето на населението.

В Ярославска област губернаторът Михаил Евраев съобщи за атака с дрон срещу промишлени обекти, използвани за съхранение на гориво. Избухнал е пожар, но няма ранени, каза той.

Зеленски потвърди в Екс, че Украйна е нанесла удари през нощта срещу съоръжение за преработване на петрол в руската област Ярославска област и срещу химическия завод в Тулска област. В изявлението президентът добави, че заводът „Азот" е от ключово значение за производството на взривни вещества в Русия и че са били нанесени удари и срещу руската военна логистика в окупираните части на Украйна.

Руското Министерство на отбраната съобщи по-рано днес, че общо 249 летателни обекта са били свалени в различни области. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че са били отблъснати няколко атаки с дронове. Летище „Жуковски" в столицата се наложи да бъде затворено поради тревога за въздушно нападение. Ограничения бяха въведени и на летище „Домодедово".

Украйна отблъсква мащабната руска инвазия вече повече от четири години. През последните месеци тя засили атаките с дронове с голям обсег срещу промишлени съоръжения и рафинерии в Русия, като се насочи към компании, които са от жизненоважно значение за военните усилия на страната, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Украински тежък многороторен дрон "Баба Яга" лети по време на презентация като част от Международното аерокосмическо изложение ILA на летище Шьонефелд в Берлин, Германия. СНИМКА: РОЙТЕРС

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