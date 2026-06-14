Украйна удари с дронове промишлени обекти и рафинерия в Русия

През нощта Украйна нанесе въздушни удари по промишлени обекти в няколко области в Русия, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти и украинският президент Володимир Зеленски.

В Тулска област, южно от Москва, губернаторът Дмитрий Миляев съобщи, че отломки от свален дрон са паднали върху територията на химически завод в град Новомосковск.

В социалните мрежи по-рано се появиха непотвърдени видеозаписи и съобщения, показващи пожар, което подсказваше, че е бил ударен заводът „Азот" - един от най-големите химически заводи в Русия. Заводът е важен за руската военна икономика. Той произвежда предимно торове, но също и компоненти за производството на боеприпаси в отбранителната промишленост. Миляев първоначално не е дал подробности за мащаба на щетите или възможните рискове за здравето на населението.

В Ярославска област губернаторът Михаил Евраев съобщи за атака с дрон срещу промишлени обекти, използвани за съхранение на гориво. Избухнал е пожар, но няма ранени, каза той.

Зеленски потвърди в Екс, че Украйна е нанесла удари през нощта срещу съоръжение за преработване на петрол в руската област Ярославска област и срещу химическия завод в Тулска област. В изявлението президентът добави, че заводът „Азот" е от ключово значение за производството на взривни вещества в Русия и че са били нанесени удари и срещу руската военна логистика в окупираните части на Украйна.

Руското Министерство на отбраната съобщи по-рано днес, че общо 249 летателни обекта са били свалени в различни области. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че са били отблъснати няколко атаки с дронове. Летище „Жуковски" в столицата се наложи да бъде затворено поради тревога за въздушно нападение. Ограничения бяха въведени и на летище „Домодедово".

Украйна отблъсква мащабната руска инвазия вече повече от четири години. През последните месеци тя засили атаките с дронове с голям обсег срещу промишлени съоръжения и рафинерии в Русия, като се насочи към компании, които са от жизненоважно значение за военните усилия на страната, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.