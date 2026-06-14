Япония проучва възможността за добив на стратегически суровини в Гренландия

Япония подготвя изпращането на делегация в Гренландия, която да проучи възможностите за добив на редки земни елементи на арктическия остров, съобщи информационната агенция Никей, цитирана от Ройтерс.

Посещението е планирано за това лято и в него ще участват представители на японското Министерство на икономиката, търговски компании и Японската организация за метали и енергийна сигурност. Предвиждат се срещи и разговори с местните власти в Гренландия.

Интересът на Токио е насочен към потенциалните залежи на редки земни елементи, които са от ключово значение за производството на високотехнологични продукти, батерии, електромобили и отбранителни системи. Япония от години се стреми да диверсифицира източниците си на доставки на стратегически суровини и да намали зависимостта си от внос от Китай.

Гренландия, която е автономна територия на Дания, привлича все по-голямо международно внимание заради богатите си природни ресурси и стратегическото си местоположение в Арктика.

Островът попадна във фокуса на световната политика и в началото на годината, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отново повдигна идеята за придобиването му от страна на Вашингтон. Изявленията му предизвикаха безпокойство сред европейските съюзници в НАТО и доведоха до остри реакции от страна на Дания и местните власти в Гренландия.

Според експерти значителните запаси от редки земни елементи и други критични суровини превръщат Гренландия в обект на засилен интерес от страна на големите световни икономики, които се стремят да си осигурят достъп до ресурси, необходими за енергийния преход и развитието на високите технологии, пише БТА.