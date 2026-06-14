Катар изпрати делегация в Техеран в опит да ускори споразумението между Иран и САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Катарска делегация пристигна в Техеран в опит да ускори постигането на мирно споразумение между Иран и САЩ, което според информация в медиите е близо до подписване, съобщават ирански медии.

Според Иранската студентска новинарска агенция в Техеран е пристигнал един от съветниците на катарския министър на външните работи шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани. Целта на визитата е да подпомогне преговорите между Техеран и Вашингтон.

Иранската информационна агенция Тасним също потвърди пристигането на катарската делегация в Техеран, където се очаква да бъдат обсъдени последните развития в дипломатическия процес.

Катар и Пакистан играят ролята на посредници в контактите между Иран и САЩ за постигане на мирно споразумение. По всичко личи, че договореността е в заключителен етап, макар че засега не е обявена конкретна дата за подписването ѝ.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението за прекратяване на войната ще бъде подписано още днес, което би позволило незабавното възобновяване на нормалното корабоплаване през Ормузкия проток.

Иран обаче даде по-предпазлив сигнал. Говорителят на външното министерство Есмаил Багаи посочи, че меморандумът за разбирателство със САЩ няма да бъде подписан днес.

"Трябва да изчакаме, за да стане ясна точната дата на подписването. Дори да не се случи днес, не е изключено документът да бъде подписан през следващите дни", заяви Багаи, цитиран от държавната агенция ИРНА.

САЩ, Пакистан и Иран са се договорили подписването на споразумението да бъде извършено по електронен път, без присъствена церемония, пише БТА.