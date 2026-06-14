Предварителни резултати: Швейцарците отхвърлят таван на населението от 10 милиона души

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Избирателите в Швейцария са отхвърлили предложение за ограничаване на населението на страната до 10 милиона души, сочат първоначалните прогнози, цитирани от Би Би Си.

Все още не са преброени всички гласове, но настоящата тенденция показва, че 55% от участвалите са гласували „против", а 45% – „за".

Предложението беше внесено от дясно-консервативната партия Швейцарската народна партия, която отдавна води кампания срещу имиграцията.

Спорният референдум можеше да постави под заплаха споразумението за свободно движение на хора между Швейцария и Европейския съюз.

В навечерието на вота мненията относно вероятния изход бяха разделени.

Населението на Швейцария нараства бързо от 2002 г., когато е било 7,3 милиона души. Днес то е 9,1 милиона, като 27% от жителите на страната са родени извън Швейцария.

Аргументите на Швейцарската народна партия, че ограничаването на населението ще намали натиска върху транспорта, жилищния пазар и околната среда, очевидно не са успели да убедят достатъчно избиратели.

Мнозина са били притеснени от възможността страната да загуби така необходимите работници в туризма, болниците и домовете за грижи. Други, особено представители на швейцарския бизнес, са се опасявали от загуба на жизненоважния достъп на страната до единния европейски пазар.

Повече от половината швейцарски продукти се изнасят за ЕС, а достъпът им до европейските пазари зависи от ангажимента на Швейцария към принципа на свободното движение на хора. Ако ограничението на населението беше одобрено, страната щеше да бъде принудена да прекрати това споразумение.

Вероятно част от швейцарските избиратели са били обезпокоени и от възможността страната да се изолира в период на сериозна международна нестабилност.

Макар да е неутрална държава, Швейцария, подобно на своите европейски съседи, увеличава разходите си за отбрана и проучва възможности за по-тясно сътрудничество с Европа в областта на сигурността.

Системата на пряка демокрация в Швейцария позволява всички важни решения да бъдат вземани чрез гласуване. За организирането на национален референдум е необходимо инициативата да събере 100 000 подписа.